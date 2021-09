Købmand skal rives ned – her er de store planer for området

Vil inddrage borgerne

Planerne er nu så langt, at Planudvalget i Favrskov Kommune har fået dem fremlagt. Her har politikerne nikket ja til det videre arbejde.

- I oktober tænker vi at inddrage de lokale for at høre om deres tanker og idéer, og Dagrofa vil også meget gerne have borgerne med ind over skabelsen af den nye købmand, siger Lis Bilde.