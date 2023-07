Kenneth endte i asfalten på grund af løsgående hund

- Havde jeg ikke haft hjelm på, så er jeg sikker på, at jeg ikke havde været her i dag, siger den stærkt forslåede motionscyklist til TV2 Østjylland.

Et brækket kraveben, et brækket skulderblad, seks brækkede ribben, en brækket tommeltot, en blodansamling i maveregion og masser af hudafskrabninger.

Siden har han ligget på Skejby Sygehus. Han betragter selv det skete som et hændeligt uheld og har fået en god snak med hundeejeren. Men den voldsomme oplevelse får ham alligevel til at komme med en opfordring.

- Jeg synes, man skylder sig selv og omverdenen at have sin hund i snor hele tiden og i en snor, hvor man rent faktisk har styr over sin hund, siger Kenneth Gislum.

Hunde skal som udgangspunkt altid være i snor, når man færdes i byen. Uden for byen er det ejerens ansvar, at der er styr på hunden, hvis den er løs.

- Det kan godt være, at man ikke har sin hund i snor og har taget et bevidst valg om, at jeg har styr på min hund, men så kan der altså ske noget som det her. Der kan ske noget med hunden, og der kan ske noget med et andet menneske, siger Kenneth Gislum.