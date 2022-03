Kendt gadeløb genopstår efter coronapause

Til næste gadeløb er Hammel Cykle Klub med som supervisor og hjælper med løbstekniske ting. Det glæder Søren Buus Olsen, som har erfaring med at arrangere events, men aldrig har arrangeret et cykelløb

- Jeg har aldrig stået for et cykelløb før, så det er rart at have nogle garvede ind over, der er vant til at holde et cykelløb, siger han.