Katrines køer blev stjålet - nu er de fundet fem minutter fra hjemmet

Søndag fortalte vi på TV2 ØSTJYLLAND om Katrine Nikanders køer, som var blevet stjålet fra hende og kærestens hobbylandbrug i Thorsø. Nu er de to køer, som Katrine Nikander og hendes kæreste betragter som kæledyr, fundet igen.

Det bekræfter hun mandag.

- Vi fik et tip fra en borger herude om, at der stod to køer i et buskads. Vi skyndte os til stedet, som ligger fem minutter fra os, fortæller hun.

Snor om halsen

Og rigtigt nok; det var de to forsvundne køer.

- Vi kan se, at de har halmsnor bundet rundt om halsen og de er forsøgt bundet eller trukket af sted med, siger Katrine Nikander.

Køerne var væk søndag morgen, da de skulle fodres, og tippet kom om eftermiddagen samme dag. Det var ifølge Katrine Nikander let at se, at der var sket noget.

- De var meget skræmte.

Om køerne har lidt fysisk overlast, ved hun ikke, men en af køerne er med kalv, så Katrine Nikander forventer, at det vil vise sig, når koen kælver.

- Så kan vi se, om der er komplikationer og om hun er for stresset til at kælve, siger hun.

Overvågning

Det lykkedes at få drevet køerne hjem, og nu er de bag indhegning igen. Selvom Katrine Nikander og kæresten er lykkelige for, at de to køer blev fundet i live, frygter de også, at noget lignende vil ske igen.

- Man tænker "hvad bliver det næste?". Vi var ude fem gange med et kvarters mellemrum for at tjekke, at de stadig stod der.

Hun og kæresten har nemlig en formodning om, at de bliver chikaneret. Tidligere på året fandt de nemlig deres gæs uden hoveder på marken.

- Nu får vi sat flere kameraer op på hele grunden. Så får vi beskeder, når der er bevægelse, fortæller hun.

I alt har parret 1,6 hektar land.

Hos Østjyllands Politi bekræfter man mandag, at man har fået en anmeldelse på sagen søndag. Ifølge kommunikationsmedarbejder Jakob Christiansen er der endnu ikke skrevet så meget på sagen, så på nuværende tidspunkt kan han ikke fortælle yderligere.