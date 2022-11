Kasper skal flyttes 156 kilometer fra sin mor

Janus Hedemann, der er chef for Handicap og Psykiatri i Favrskov Kommune, kan ikke udtale sig om den konkrete sag, men anerkender, at der generelt er behov for, at kommunen leverer et passende tilbud til borgerne.

Hvorfor kan man ikke få et tilbud i sin egen kommune?

- Når det ikke kan lade sig gøre, kan det være, fordi vi ikke har den rette kapacitet, eller der er tale om en meget specialiseret indsats. Det vigtigste er, at personalet på stedet har de rette faglige kompetencer, siger Janus Hedemann til TV2 ØSTJYLLAND.

Omtrent halvdelen af kommunenes borgere, der har brug for et botilbud, placeres uden for kommunen.