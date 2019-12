Kamp for station fortsætter – lokalpolitikere klar til selv at betale

I starten ville ingen støtte det. Så var der pludselig penge afsat. Og nu kommer det så ikke alligevel. Trinbrættet i Laurbjerg er noget af en lidelseshistorie, især for de lokale. Nu er en ny måde at skaffe pengene til den på kommet frem.

Flere lokalpolitikere mener nemlig, at Favrskov Kommune selv skal finansiere den.

- Jeg ville gerne undgå, at vi selv skal betale, men jeg ser ikke andre handlemuligheder i øjeblikket, siger Birgit Liin (V), som selv bor i byen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun er en af dem, der længe har kæmpet for en station til Laurbjerg. Glæden var derfor stor, da det for et år siden blev vedtaget at etablere den.

I marts 2019 var pengene fundet, men for nylig gik det overraskende galt.

Sparer 15 mio. kroner

Grundet ændringen i aftalekredsen bag aftalen om bedre og billigere kollektiv trafik, hvor DF er trådt ud, besluttede den resterende forligskreds (S, EL, RV og SF) nemlig, at der ikke skulle bygges en station i Laurbjerg alligevel.

Med beslutningen sparer forligskredsen 15 millioner kroner, som kan bruges på andre projekter.

Vi har allerede et køreklart projekt for Laurbjerg Station, men når der ikke kommer en statslig finansiering, må vi gribe i kommunens egen lomme. Birgit Liin (V), lokalpolitiker, Laurbjerg

- Forligskredsen ønsker en så stærk og attraktiv kollektiv transport som muligt. Og i forligskredsen er vi kommet til den konklusion, at det lave antal passagerer, der forventes at bruge Laurbjerg Station, ikke kan retfærdiggøre anlægsomkostningen og den gene de resterende passagerer kommer til opleve med en længere rejsetid som følge af en station i Laurbjerg, sagde transportminister Benny Engelbrecht (S) i en pressemeddelelse.

Siden har reaktionerne været mange i byen og i hele Favrskov. De fleste er skuffede, vrede og uforstående.

Politikerne i byrådet har skrevet et brev til transportministeren med gode argumenter og en invitation til Laurbjerg. Men han har takket nej.

Laurbjerg som stationsby Mellem Langå og Hadsten ligger Laurbjerg med knap 1000 indbyggere. Byen blev i 1862 stationsby på jernbanen mellem Randers og Aarhus. I 1972 blev byens station til et trinbræt og ti år senere holdt toget helt op med at stoppe der.

Siden 2012 har en gruppe borgere fra Laurbjerg kæmpet for, at byen igen skulle have et trinbræt og dermed mulighed for togtransport til og fra de større byer i regionen.

I december 2018 vedtog et politisk flertal udenom regeringen, at Laurbjerg skulle have et trinbræt. I marts 2019 faldt finansieringen af trinbrættet på plads.

I oktober 2019 aflyste finansminister Benny Engelbrecht (S) planerne om et trinbræt.

Har allerede afsat millioner

Så nu ser Birgit Liin ikke andre muligheder end at finde pengene selv.

- Vi har allerede et køreklart projekt for Laurbjerg Station, men når der ikke kommer en statslig finansiering, må vi gribe i kommunens egen lomme, siger hun.

Favrskov Byråd har allerede afsat 5,5 mio. kroner til en udvikling af banelegemet i Laurbjerg, og borgerne i byen mener, at det er nødvendigt med togtrafikken.

- 86 procent arbejder andetsteds end i Laurbjerg, og børnene kan kun gå i skole her til 6. klasse. De ældre klassetrin og gymnasiet skal de til Hadsten for at finde, siger formand for landsbyklyngen Favrskov4ren, Peter Lange, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Der er også et socialt element. Man skal kunne komme til og fra byen, hvis man har drukket et glas vin, fortsætter han.

Peter Lange mener, at det er altafgørende for Laurbjergs udvikling med et trinbræt. Han er formand for landsbyklyngen Favrskov4ren bestående af Laurbjerg, Granslev, Houlbjerg og Bøstrup.

Flyttede for trinbrættet

Planerne om et trinbræt i Laurbjerg har nemlig også betydning for tilflytningen til byen. Den seneste tid har trinbrættet derfor stået øverst i salgsannoncer for boliger i byen. Det var da også noget af det, som Stine Albrectsen, hendes mand og deres lille søn faldt for, da de købte hus i byen.

Det vil gøre, at vi ikke bliver her lige så mange år, som vi havde regnet med, fordi vi kommer til at bruge alt for lang tid på offentlig transport. Stine Albrectsen, Laurbjerg

- Da der var planer om et trinbræt herude stod det øverst i alle boligannoncerne herude. Det gjorde det også, da vi købte huset herude. Jeg tror, det var et rigtig godt incitament for at flytte herud. Man kan bo på landet, men samtidig være i Aarhus på under en halv time, fortalte hun i november til TV2 ØSTJYLLAND.

Skrinlægningen af planerne får derfor også konsekvenser for den lille familie.

- Det vil gøre, at vi ikke bliver her lige så mange år, som vi havde regnet med, fordi vi kommer til at bruge alt for lang tid på offentlig transport, sagde Stine Albrectsen.

Stine Albrectsen valgte sammen med mand og lille søn at købe hus i netop Laurbjerg på grund af planerne om et trinbræt.

Dårlige argumenter

Mange i byen har i nu syv år kæmpet intens for trinbrættet, og efter udsigten til det pludselig var lang, kom borgmesteren også på banen.

- Jeg har i dag afsendt et brev til transportministeren og de fire partier bag denne her aftale. Vi har bedt om et møde og så håber vi på, at vi kan komme over og forklare vores synspunkter og dermed også vigtigheden af, at vi får det bræt, sagde borgmester i Favrskov Kommune Nils Borring (S) til TV2 ØSTJYLLAND den 1. november.

Borgmester i Favrskov Kommune Nils Borring (S) er forundret over, at en aftale åbenbart ikke er til at stole på.

Transportministeren argumenterede i sin aflysning af den planlagte genåbning af stationen for, at passagertallet ville blive for lavt og tidsforbruget ved at stoppe i Laurbjerg for højt.

Men de argumenter holder ikke, lyder det fra Birgit Liin.

- Det handler ikke kun om tal og samfundsøkonomi. Der blev også lavet en lignende beregning for Hinnerup-stationen, inden den kom. Og den viste sig at være forkert, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Om der er opbakning i byrådet til en kommunal finansiering, vides endnu ikke. Det skal drøftes på det næstkommende byrådsmøde den 17. december.