Jubler over ny skov: Forskere anklager kommune for at lyve

Det er ellers fordelene ved skovens hurtige opblomstring, CO2-binding og bedre biodiversitet, der har fået Favrskov Kommune til at tage del i projektet, og borgmesteren er stadig positiv over for den nye skovplantning.



- Inden for biodiversitet vil der altid være forskellige holdninger og tilgange til metoder. I forhold til de egenskaber, som vi i pressemeddelelsen tilskriver Miyawaki-skoven, mener vi, at der er belæg for vores udsagn, siger Lars Storgaard (K), borgmester i Favrskov Kommune.