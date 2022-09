Journalrod og gammel medicin: Alvorligt påbud til kommunal sygepleje

Ældrechefen i Favrskov Kommune bekræfter, at det er en kommunal opgave at sørge for at opdatere journalerne.

Personaleudskiftning og mangel på oplæring

Der er altså både påbud til den kommunale og den private pleje i kommunen, og det er ikke godt nok, lyder det fra formanden for Social- og Sundhedsudvalget Rikke Randrup Skåning (A).

- Jeg har fuld tiltro til, at man får rettet op på de her sager, og så hæfter jeg mig ved, at der gudskelov ikke er sket noget alvorligt med nogen patienter, men det er klart, at dokumentationen skal der styr på, og det er allerede iværksat, siger Rikke Randrup Skåning.

Hun forklarer påbuddet med en stor personaleudskiftning og mener også, at corona-pandemien har kastet nogle rutiner i baggrunden.

- Vi kæmper allesammen om de samme medarbejdere, og politisk har vi et stort fokus på rekruttering og fastholdelse. Nu skal vi skabe regler for de ansatte, som klart betyder, at der skal dokumenteres hver dag, siger hun.