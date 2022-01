'Jeg håber ikke, nogen skal komme til skade, før der bliver gjort noget'

Og en fartmåling udført af Favrskov Kommune i 2018 målte da også en gennemsnitshastighed på 72,8 km/t på strækningen.

Derfor bruger Peter Fyrst Kristensen sin bil til at blokere adgangen til vejen, når der er børn i huset, og i sommer kontaktede han politiet via deres hjemmeside for at bestille en fotovogn, men han fik at vide, at det var det ikke ressourcer til, og at de i stedet ville køre ud og holde øje med området.

- Men vi har stadig ikke set nogle herude, så jeg ved ikke, hvad det er, de holder øje med, siger Peter Fyrst Kristensen.

En prioriteringssag

Ifølge Østjyllands Politi bestræber de sig på at vurdere alle de henvendelser, de får med hensyn til fotovogne.



- Hvis der er en rimelig sandsynlighed for, at der kan blive kørt for stærkt, så kigger vi altså ud forbi, og vi vil også bestræbe os på at få lavet en måling for at få klarhed over, om der er noget om det, også til fremtidig brug, siger Jesper Bøjgaard Madsen, politiinspektør, Østjyllands Politi.