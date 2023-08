Interview gjorde Asger til tourstjerne: - Ja, det er mig

Charme, selvtillid og lækker cykelkaster. Asger Rask Andersen fra Hadsten er otte år gammel og landskendt.

Den unge mand elsker cykling. I juli var han i Paris for at hylde Jonas Vingegaard, og det gjorde ham berømt.

Torsdag var den unge cykelfan igen til cykelløb, denne gang i hjembyen Hadsten, der afholdt det traditionsrige Hadsten Gade Grand Prix med besøg af to danske stjerner fra Tour de France.

Her måtte Asger Rask Andersen igen svare på spørgsmål fra pressen.

- Ja, det er mig, der var på scenen i Tivoli, kunne han bekræfte til TV2 Østjyllands reporter med et smil.

Asger Rask Andersen blev landskendt for sine udtalelser i et DR-interview i Paris i forbindelse med sidste etape af touren.

- Det har været nogle af de bedste dage i mit liv. Det har været en flot dag at se Jonas køre over målstregen og vinde det her, Tour de France.