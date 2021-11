Ingen fælles tænding på kendt julegade

Op til de enkelte

I år er det altså op til de enkelte husstande at afgøre, om der skal julelys op eller ej. Hos Charlotte Schmidt bliver det ikke det samme, som det plejer.

- Vi har snakket lidt sammen om det på vejen, og der er måske ikke helt samme fodslag, som der var sidste år. Vi er blevet enige om, at det er op til hver enkelt, hvor meget og hvor lidt man vil have op, siger hun.

- Jeg synes, det er svært i forhold til corona. Vi skal selvfølgelig også leve et liv, men det strammer til med tallene lige nu. Personligt synes jeg, som det ser ud nu, at det er kritisk. Ja, det er ikke ulovligt, jeg synes bare, det er unødvendigt.

Før corona kunne "Favrskovs største attraktion" trække 70.000 mennesker i løbet af december.

- Under normale omstændigheder kunne der komme omkring 6000 mennesker forbi i løbet af en lørdag, siger Charlotte Schmidt.

Den store julelys-tradition på Fredensgade begyndte for cirka 20 år siden som et drilleri mellem to genboer. Men gennem årene er det blevet mere og mere omfattende - og nu er 20 husstande med i det.



I videoen herunder kan du se, hvordan det tidligere har set ud, når julelysene tændes på Fredensgade.