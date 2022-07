Ild gennem taget: Brand raserer rækkehus

Beredskab & Sikkerhed er fredag rykket ud til en brand i Hinnerup.

Det bekræfter operationschef Thomas Jørgensen.

Det er i et rækkehus, at der om eftermiddagen udbrød brand, og da slukningskøretøjerne kom frem, havde ilden også et godt forspring.

- Der kom røg og flammer ud ad vinduerne, og der var godt gang i branden allerede dér, siger Thomas Jørgensen.

Ikke længe efter begyndte flammerne at komme gennem taget, og huset var dermed overtændt, som det kaldes.

Alle personer var ude af huset, og brandfolkenes arbejde var derfor fokuseret på at forhindre, at branden spredte sig til de to tilstødende rækkehuse.

Beredskab & Sikkerhed er i skrivende stund stadig til stede på adressen, men det forlyder, at ilden ikke ser ud til at have spredt sig videre.

- Men lejligheden, hvor branden startede er temmelig skadet, siger Thomas Jørgensen.

Der er undersøgelser i gang for at afklare, hvad der forårsagede branden.