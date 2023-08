I dag skal der ræses: Kan talentet banke eks-verdensmesteren igen?

Der er ingen i år lagt op til stor gadefest i Hadsten, når cykelryttere fra hele talentspektret i aften dyster i Hadsten Gade Grand Prix.

Her stiller blandt andre sidste års overraskende vinder Jeppe Aaskov Pallesen til start, ligesom de to ryttere og holdkammerater Mads Pedersen og Mattias Skjelmose er meldt klar til at ræse med om sejren.