Hunden Osvald hjemme igen efter 15 dage: - Jeg er virkelig målløs

Til trods for de barske forhold har Osvald klaret skærene uden de store skader.

- Han er kommet hjem med tre skræmmer, og så er han blevet to kilo lettere. Det er imponererende, at sådan en lille selskabshund kan finde ud af at overleve 15 dage.

Stor opbakning til eftersøgningen

I forbindelse med hjemkomsten fortæller Jesper Sambleben, at han er meget taknemmelig for den store opbakning og hjælp, de har modtaget fra både nær og fjern.

- Vi har fået en masse henvendelser om, at han er blevet spottet, og der har været omkring 100 mennesker med ude for at søge efter ham. Jeg har ikke oplevet noget lignende, og jeg er meget taknemmelig over al den hjælp, vi har fået, siger han.

