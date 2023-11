Her er Danmarks bedste bageri

Bagergården i Hinnerup har netop vundet prisen som Danmarks bedste bageri. Klokken 13 lukkede afstemningen, og igen løber bageren i Hinnerup med prisen.



- Det er helt fantastisk. Det er en kæmpe ære at få lov til at vinde sådan en konkurrence, hvor vores kunder har været inde og stemme på, at vi er den bedste bager i Danmark, siger Anders Pedersen, der ejer Bagergården.

Det er OpdagDanmark, der står bag konkurrencen, hvor alle kan stemme på deres favoritbager. I år vandt Bagergården med 3924 stemmer, som er 206 mere end nummer to, Horslunde Bageri.

Anders Pedersens bager har tidligere vundet konkurrencen i 2020, mens det blev til en andenplads i 2021. Sidste år var konkurrencen aflyst på grund af energikrisen.