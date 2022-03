Har du set Jesper?

Mandag formiddag beder Østjyllands Politi om hjælp til at finde 45-årige Jesper, der mandag morgen forlod et hus på Vinkelvej i Hvorslev ved Ulstrup i nedtrykt sindstilstand.

Det har fået politiet til at sætte gang i en større eftersøgning, da Jesper efter politiets beskrivelse "har givet udtryk for, at han ikke har det godt, og både familien og politiet er bekymrede for ham", fremgår det af en offentliggjort efterlysning.