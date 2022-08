Håndboldkoryfæ skifter bane - stiller op til Folketinget

De fleste kender nok Erik Veje Rasmussen fra håndboldbanen, hvor han først mellem stregerne og siden gennem mange år fra sidelinjen har dirigeret et utal af håndboldkampe.

Nu har han meldt sig på en anden bane, fremgår det af en udsendt meddelelse fra Venstre i Favrskov Kommune.

Partiforeningen har nemlig onsdag morgen annonceret, at de har lokket Aarhus-bosiddende Erik Veje Rasmussen til at stille op til Folketinget for Venstre i Favrskov.

- Jeg glæder mig som et lille barn, for jeg har altid interesseret mig meget for politik, og jeg har stort set altid stemt på Venstre, siger Erik Veje Rasmussen.

Han fik blot få dages betænkningstid, fremgår det, og længere skulle han heller ikke bruge.

- Den verden og det samfund, vi lever i, er enormt problemfyldt, og det vil jeg gerne være med til at præge og påvirke med mine holdninger”, siger den nye kandidat.

Afløser Anders G. Christensen

Formelt skal Erik Veje Rasmussen godkendes på et opstillingsmøde den 1. september. Han overtager pladsen som kandidat i Favrskov fra Anders G. Christensen.

- Vi er sikre på, vi har fået den helt rigtige afløser for Anders G. Christensen, som fremover vil bruge al sin energi på at være frontfigur for Venstre i Region Midtjylland. Jeg er også ret sikker på, at Erik Veje Rasmussen har store chancer for at blive valgt til Folketinget, siger Gunnar Vinge- Hansen, formand for Venstres kredsbestyrelse i Favrskov, i en skriftlig kommentar.

63-årige Erik Veje Rasmussen er noteret for 233 officielle landskampe for Danmark som spiller fra 1980 til 1993.