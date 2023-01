Håndboldby drømmer om VM-guld – det giver spillere i hallen

Når de danske håndboldherrer spiller deres første VM-kamp, bliver det fulgt tæt i Vestjysk Bank Arena i Hadsten, hvor de følger nøje med i de danske drenges præstationer.

Det kan nemlig mærkes på medlemstallet i Hadsten Håndbold, når det danske landshold hiver sølvtøj med hjem til Danmark.

- Vi oplever hele tiden under slutrunderne, at flere melder sig til og kommer og spiller. Vi gør også noget aktivt ved at promovere, at folk kan komme og spille her, siger Lasse Mortensen, der er formand for Hadsten Håndbold.