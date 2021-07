Genbrugspladser med stor ændring – de mest populære containere laves om

Og ligeledes kommer containeren 'Deponi' fremover til at hedde 'Til nedgravning'.

Navneændringerne sker ifølge Favrskov Forsyning for at sikre endnu mere genanvendelse og bedre sortering.

Navne har stor betydning

For navnene på skiltene kan have en stor betydning for, hvordan kunder sorterer.

- Det er jo ikke fordi, at hverken containerne eller affaldet har været ved numerolog. Men med det nye navn - 'Rest efter sortering' - vil vi gerne signalere, at det kun er til det affald der er tilbage, når alt det genanvendelige affald er sorteret ud i de rigtige containere, siger projekt- og udviklingschef i Favrskov Forsyning, Lone Bejder, i en pressemeddelelse.

- Når 'Deponi' får navnet 'Til nedgravning', er det for at tydeliggøre, hvad der sker med affaldet. At det rent faktisk graves ned i jorden. Det kan måske få folk til at spørge sig selv, om der virkelig ikke er en anden mulighed, fortsætter hun.