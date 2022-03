Gårdbutik tvunget til at fjerne skilte efter anonym klage

For nogle kilometer uden for Hadsten ligger Wineboutique. Her er indehaveren frustreret over et krav fra kommunen om at fjerne reklameskiltene i vejkanten.

- I de syv år vi har ligget her, har vi aldrig nogensinde fået en klage før. Der er aldrig blevet sagt noget fra kommunens side. Der er ikke én, som har sagt, de var et problem, siger ejeren af Wineboutique, Flemming Nielsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kom anonym klage

For nylig fik han og butikken et brev fra Favrskov Kommune med et krav om at få skiltene fjernet, da de ikke overholder den gældende skiltepolitik.

Henvendelsen kom efter en anonym klage.

- VI er vant til at holde lovens bogstav, så det var jeg selvfølgelig ked af at høre, siger Flemming Nielsen.