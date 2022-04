Frem med tålmodigheden: To dage mere med stor trafikprop

Var du en af de mange, der mandag morgen oplevede trafikkaos ved Ødum mellem Randers og Aarhus - og i alle fire verdenshjørner derfra - skal du læse med her.

Det kommer nemlig til at stå på til og med onsdag, oplyser Preben Mark fra Trafik og Veje i Favrskov Kommune.

- For at sige det, som det er, så er det et rigtig træls sted. Vi ville gerne have etableret en omkørsel, men det kan vi ikke rigtig der, siger Preben Mark.