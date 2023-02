Fra åbne marker til solcellepark: - Hvis den kommer, så flytter vi

I Favrskov Kommune er der planer om at anlægge en stor solcellepark lige uden for Per Hessellund Laursens terrasse.

- Vi tror, at vi bor på landet, og det er det, som vi hele tiden har købt ind på, men lige pludselig går det op for os, at det faktisk er et industriområde, vi kommer til at bo i, siger Per Hessellund Laursen til TV2 Østjylland.

Et nødvendigt skridt i klimakampen

Den solcellepark, der i fremtiden vil kunne blive hans nærmeste nabo, er i udkastet 240 hektar. Det svarer til i alt 336 fodboldbaner. Og det er blot ét af i alt otte solcelleanlæg, kommunen lige nu behandler.

Kommunen overvejer også et andet projekt, der vil støde op til de 240 hektar på 100 hektar. Det er særligt den samlede størrelse, Per Hessellund Laursen er bekymret over.

- Det er jo, som om Favrskov Kommune har valgt at sige, at det er herude i Nørre Galten og omegn, at vi får lov til at tage hele andelen, og så kan resten af kommunen sidde og klappe i deres hænder og sige, at de nu er grønne, lyder det fra den oprevne borger.