Forringet service på vej: - Ikke et drømmescenarie for en ny borgmester

Aftalen betyder på landsplan, at kommunernes muligheder for investeringer – det såkaldte anlægsniveau – reduceres til 18,5 milliarder kroner. I Favrskov Kommune kommer det til at betyde, at der bliver 12 millioner kroner mindre på anlæg.

- Det er en stor procentdel der mistes i et budget på 110 millioner kroner, siger Lars Storgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Forringet service

I aftalen er der også et løft af den kommunale serviceramme, men de ekstra penge, som kommer ind på den konto, dækker først og fremmest den demografiske udvikling - altså at der bliver flere ældre og andre omsorgskrævende grupper. Derfor spår Lars Storgaard, at det vil kunne mærkes for borgerne i Favrskov Kommune.

- De vil se en lidt forringet service, ligesom man også vil kunne se det på anlæg, siger Lars Storgaard.

I Syddjurs Kommune kommer det også til at blive stramt.

- Vores anlægsramme bliver 12-14 millioner kroner mindre. Og selvom servicerammen bliver næsten tilsvarende større, så er vores behov meget større. 10-11 millioner kroner (som han forventer, kommunen får red.) er ikke nok. Vi fik cirka det samme sidste år, og behovet er på 18 millioner kroner, siger borgmester Michael Stegger Jensen (S).