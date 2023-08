Forening er målløs: - Det er de syge, man stjæler fra

- Grundlæggende er det ikke de 1000 kroner. Det allermest ærgerlige er, at man stjæler fra de svageste. I sidste ende er det de syge, man stjæler fra, siger Peter Kjærsgård, der er næstformand for Stafet for Livet i Hadsten.

- Det går fra det, vi kan give videre. Det er en lille plet, der kan irritere. Vi får ikke ondt i maven, men det er irriterende, siger næstformanden.

Ingen overvågning

Han var med til at rydde op og pille ned søndag, og da han forlod pladsen mellem klokken 18-19 søndag, stod de fire sække med pant i teltet. Næste morgen var de væk.

Nu er der frit lejde til at stille sækkene på plads, inden teltet, som står ved sportsanlægget på Skovvangsvej, tages ned, lyder det fra arrangørerne.

- Vi har ikke anmeldt det, jeg tror, det er spild af alles tid. Vi ved på forhånd, at der ikke er overvågning. Så er det et umuligt udgangspunkt, siger Peter Kjærsgård.

Stafet for Livet blev afholdt for ottende gang i Hadsten, og der blev løbet 8177 runder, som udløser et beløb per runde. Ruterne har forskellig længde.

Pengene kommer fra donationer, deltagergebyr, salg af mad og drikke, auktioner mv. Stafetten har ikke fået den samlede omsætning fra Kræftens Bekæmpelse endnu.