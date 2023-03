For mange børn og faldefærdige rammer: Landsby håber på penge til fornyelse

De har brug for et sted at mødes i landsbyen Vester Velling nord for Langå og Ulstrup.

Her har de oplevet et sandt babyboom de senere år, så børneflokken i øjeblikket tæller 35 unger mellem nul og fem år. Og 65 mellem nul og 14.

Nu har folkene bag Vester Velling Forsamlingshus ansøgt om 250.000 kroner fra Landsbyrådet i Favrskov Kommune til at sætte det gamle forsamlingshus i stand, så de mange børnefamilier har et sted at mødes til diverse arrangementer. Juletræsfester eksempelvis.