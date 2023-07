Fodboldklub mangler 200.000 kroner - de har fire dage til at skaffe dem

I Søften vokser indbyggertallet hvert år, og det samme gør antallet af medlemmer i den lokale fodboldklub.

Det burde være en succeshistorie - men fodboldklubben står lige nu i alvorlige problemer.

Der er 700 medlemmer, og der er lige nu ikke plads til dem alle sammen.

Favrskov Kommune er gået i gang projektet om et nyt stort anlæg, hvor der blandt andet skal være en kunstgræsbane.

Søften GF har samlet 1,8 millioner kroner ind til det nye anlæg - men de mangler stadig 200.000 kroner for at være i mål. Og pengene skal skaffes inden på tirsdag.

- Vi kommer til at lave en masse støj weekenden over for at se, om vi kan nå i mål, siger Morten Wind Lübker, der er formand for klubben.

Pengene skal skaffes nu

Den første million kroner skal bruges på at bygge en ny bane til klubben.

De resterende penge skal bruges på et stort åbent område, hvor alle kan komme forbi og spille fodbold, også hvis der ikke er en træner.

Og det område bliver ikke til noget, hvis de sidste 200.000 kroner ikke bliver fundet. Men formanden er fortrøstningsfuld.

- Der er over 100 af byens borgere, der har støttet os. Det lokale erhvervsliv er godt med, vi har hold bankospil og så videre. Så vi kommer til at fortsætte, helt sikkert, siger Morten Wind Lübker.

Tror du, at I kan trække endnu flere penge ud af byens borgere?

- Ja! Det er løningsdag på mandag, så det håber vi, at det gør, at folk kigger en gang mere, siger Morten Wind Lübker med et grin.