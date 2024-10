Ledning ødelagt ved Søften: Flere husstande uden vand

Efter TV2 Østjyllands dækning om behandling af pædofile, er Socialdemokratiet ude med et ønske om at få tiltaget med en anonym hotline udbredt til hele landet.

Sådan lyder det fra partiets socialordfører Camilla Fabricius i et skriftligt svar.

- Hvis vi skal stoppe overgreb og krænkelser over for børn, skal vi samtidig sikre, at mulige pædofile kan få den hjælp, de har brug for.

- Med SSA-puljen fik vi finansieret netop dette hotline-initiativ, som jeg virkelig står på mål for og er stolt af. For forebyggelse virker. Det ved vi. Jeg håber, at andre regioner i landet vil se sig inspireret af dækningen i TV2 Østjylland og selv se, om de ikke også burde få oprettet en lignende hotline. For børnenes skyld, lyder det fra politikeren.