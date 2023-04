Fire på stribe: Tyv med grønne fingre på spil

Ved du noget?

Østjyllands Politi oplyser, at en patrulje har været til stedet på adresserne og lavet sporsikring, men at der endnu ikke er anholdt nogen i sagen.

Derfor opfordrer politiet til, at hvis borgere har set noget mistænksomt at kontakte Østjyllands Politi på telefonnummer 114.

Derudover oplyser politiet også, at de tre stjålne havetraktorer formentlig er stjålet med henblik på videresalg.

Derfor opfordrer politiet også til, at hvis borgere er på udkig efter en brugt havetraktor til at slå græsset i forårsmånederne, at man tænker sig om en ekstra gang, hvis prisen er billig, da der kan være tale om tyvekoster.