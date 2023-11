Favrskov-borgmester kalder reform stærkt bekymrende

Fire kommuner forsøger at råbe Christiansborg op. De mener, der er noget grundlæggende galt med udligningssystemet, lyder det i en pressemeddelelse, efter kommunernes borgmestre i dag har fremlagt deres sag for Folketingets Indenrigsudvalg.

En af de fire kommuner er Favrskov Kommune. Borgmester Lars Storgaard (K) vil have udligningssystemet taget op til revision.

- Der er noget galt med den måde, systemet er skruet sammen på. Virkeligheden er den, at vi får færre og færre penge at gøre godt med sammenlignet med gennemsnittet af danske kommuner. Men vores udgifter er jo de samme og ofte også højere, fordi vi er vækstkommuner med stigende befolkningstal, og fordi vi skal drive ældrepleje og skoler mv. i et større geografisk område end mange andre, siger han blandt andet i pressemeddelelsen.



De tre andre kommuner er Holstebro, Rebild og Hedensted kommuner.