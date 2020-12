Familie pynter op med 75.000 julelys – bruger tusindvis af kroner på strøm

Er ikke helt billigt

På trods af det vil mange nok undre sig over, at nogen gør så meget ud af julen.

For det er ikke helt billigt. I alt bruger familien i Grundfør omkring 3.500 i strøm for at holde julelysene tændt.

- Men det er elregningen værd. Folk bliver vildt imponerede, når de ser lysene, og det er dejligt at høre. Vi gør det jo også for at glæde andre, siger Erik Schwartz.