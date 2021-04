Facebookgruppe indfører censur – føler sig tvunget til det

Et bestemt opslag i gruppen om antallet af frisører eskalerede voldsomt. Herefter blev de nye regler indført.

- Der begynder jeg at få beskeder i min indbakke om, hvordan vi kan tillade, at emnet fortsætter, fordi det begynder at minde om voksenmobning, siger administratoren.

'Må lave en anden gruppe'

Det ærgrer Stefan Granholm, at reglerne er nødvendige.

Han så langt hellere, at der var plads til diskussioner – i en god tone.

- Vi bliver nødt til at lukke de frie debatter, men vi kan ikke bruge al den tid på, at folk kommer op at skændes.

Men hvis det er det, som folk vil, skal de så ikke bare have lov til det?

- Så må de oprette en gruppe med det formål, at man kan ytre sin lyst frit. Men det er ikke formålet med Facebook Hadsten.

Forståelse fra medlemmerne

Medlemmerne af gruppen forstår beslutningen om censur.

For det er blevet nødvendigt på Facebook.