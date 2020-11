Et lille stykke asfalt skal gøre en stor forskel hver morgen

Bilister og cykle vil sikkert bemærke, at både vej og cykelsti har skarpe sving. Men det er helt bevidst, for vejen skal krydses af cyklister, og det kræver, at begge parter tager toppen af farten, siger borgmester Nils Borring.

- Skarpe sving skal gøre, at farten kommer ned for at tage hensyn til cyklisterne, siger han.