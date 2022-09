Erstatter stue med bus: - Min datter reagerer ret voldsomt på det

Ifølge Flemming Nørgaard, formand for Børne- og Skoleudvalget i Favrskov Kommune, er busserne en god løsning på et aktuelt pladsproblem. Der er nemlig ikke flere penge til at bygge institutioner for, så bussen falder på et tørt sted.

- Den mest optimale løsning er selvfølgelig, at man har en institution, der er stor nok til de børn, vi har, men det kan vi ikke honorere i øjeblikket. Så i de kommende år vil vi ikke bare se en, men flere busser som en ud af flere alternative løsninger, siger han.

Kan man godt tilbyde 5-årige børn, at de kommer nye steder hen fire dage om ugen?

- Det tror jeg godt, man kan, og jeg har fuld tillid til, at det pædagogiske er på plads, og at pædagogerne, uanset om de er det ene eller det andet sted, har en pædagogisk tilgang til at være her, siger udvalgsformanden.