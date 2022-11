Er Black Friday helt sort? Nu siger blomsterhandler fra

Han siger nemlig nej til Black Friday, hvilket han har forklaret i et facebookopslag.

- Black Friday nærmer sig, dog ikke for Hadsten blomster. Vi arbejder med friske blomster, har kun faglærte florister ansat, så vores håndværk kommer ikke på udsalg, skriver blomsterhandleren i opslaget, hvor det også fremgår, at det, som så meget andet i år, er blevet væsentligt dyrere at være blomsterhandler.

- . Og hånden på hjertet, så har vi brug for hver en krone.

Ingen rabat på håndværket

Over for TV2 ØSTJYLLAND uddyber Lars Simonsen sin holdning til den importerede amerikanske rabatdag.

Hans opslag handler om at sende et signal til kunderne om, at han ønsker at drive blomsterforretning i byen hele året, og hvis det skal ske, er han nødt til at have en indtjening, og så hjælper det ikke at falbyde blomster en fredag i november.

- Jeg vil gerne lave et godt tilbud, men jeg vil ikke stå på mål for, at det skal være på en bestemt dag i året, siger han og tilføjer.

- Vi sætter altså ikke varerne ned lige op til sæsonen.

Han understreger, at hans opråb ikke er for at skuffe nogen. Det handler bare om, at han som blomsterhandler skal holde skindet på næsen og leve af håndværket.

- Og jeg har heldigvis kun fået positive kommentarer, siger Lars Simonsen.

Helt afvisende over for Black Friday er blomsterhandleren ikke, for nogle kæder har brug for dagen til at skabe handel, mener Lars Simonsen, og derfor er der også Black Friday i Hadsten, hvor han er formand for handelsforeningen. Hans egen butik er bare ikke med på løjerne.

Opslaget kommer blot få dage efter, at TV2 ØSTJYLLAND kunne fortælle om det aarhusianske tøjmærke LAKOR Soulwear, som i stedet inviterer til ”Slack Friday”, hvor butikken byder på kaffe og en lakridspibe, men altså ingen rabatter.

- ”Køb det du har brug for” er tanken bag. Vi vil gerne være det modsatte af fast Fashion, med kvalitetsprodukter der holder i lang tid, forklarede medstifter Kasper Aamand Petersen.