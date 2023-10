En tidligere verdensmester i Randers

- Det er sjovt at komme ud og prøve det mest for hyggens skyld, selvom det er en bette konkurrence, lyder det fra den tidligere verdensmester Niels Balle fra Søften.

- Det er ikke bare at køre frem og tilbage, som man tit ser på de store marker. Det er et håndværk, som man skal lære fra bunden, siger medarrangør Morten Mortensen.

Det kræver snilde at pløje de mest lige furer.

Det er da heller ikke kun for fornøjelsen og øjets skyld, at furerne skal være lige. Det tjener også et mere økonomisk formål.

- Jo bedre man er til at plove og få jorden vendt, jo mindre ukrudt får man i sine marker, og man får et mindre forbruge af kemi og et bedre udbytte i sidste ende, siger Morten Mortensen.

Og det er jo det, det handler om.

Både vinder og taber

Det er CB Veteraner og Landboungdom, der står for regionsmesterskaberne i Randers,

De har i alt 30 traktorer med, som tilskuerne kan nyde, når efterårsmulden bliver vendt,

Og selvom Niels Balle denne søndag ikke blev helt tilfreds med sine furer, endte han alligevel på podiet.

- Jeg er den eneste i min gruppe, så det er næsten for nemt. Jeg kan både vinde og blive sidst, griner ex-verdensmesteren.