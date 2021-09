En person er død i trafikulykke

Omkring klokken 15.30 oplyste Østjylland Politi, at de snart er færdige med arbejdet på ulykkesstedet, og at der er åbnet for trafik igen. Ulykken skete i krydset Randersvej og Skolevangsvej.

Der er indtil videre intet nyt om tilskadekomne i ulykken. Tidligere på eftermiddagen oplyste Østjyllands Politi, at en person var kommet alvorligt til skade ved trafikulykken.

Tidligere skrev politiet på Twitter, at en bil blev tilsyneladende påkørt bagfra af en anden bil, da den holdt stille for at svinge fra Randersvej til Skolevangsvej.



Klokken 15.32 har politiet korrigeret den første melding.

- Der var rettelig tre køretøjer involveret. Bilen, der påkørte den anden bil bagfra, røg efterfølgende over i modsatte kørebane, hvor den kørte sammen med en lastbil, skriver Østjyllands Politi på Twitter.