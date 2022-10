En af de eneste i landet: Christina har valgt et helt særligt job

Christina Christensens far er selvstændig mekaniker og forhenværende vognmand, så det er ikke fra fremmede, hun har fået interessen for store motorer.

- Jeg har været med på værkstedet lige fra jeg var fire år gammel, så det har altid været en stor passion. Men min far syntes dengang, jeg valgte uddannelse, at jeg nok hellere skulle være blevet tandlæge eller sådan noget, fordi man skal bakse med store og tunge ting som lastvognsmekaniker, siger hun og tilføjer:

- Men det havde jeg slet ikke lyst til. Den slags er alt for småt at rode med. Jeg gider heller ikke reparere personbiler, fordi de er for små, siger Christina Christensen.