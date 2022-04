Ekspert om heftig "blackface"-debat: - Sammenhængen er afgørende

Han nævner USA som et sted, hvor sådan en debat ville have en anden lyd end i Danmark.

- Det ved vi fra USA. Balckfacing trækker tråde tilbage i historien til racistiske teaterstykker og film. Så der er nogle, som vil føle sig stødt, men det er ikke sikkert, at den her gruppe vil opfatte det sådan. Det afhænger meget af, hvem afsenderen er, og hvad hensigten er, siger Christian Groes.

De stødte har førsteretten

Antropologen mener, at man først og fremmest skal lytte til de grupper af mennesker, som kan føle sig direkte krænkede, og at der kan være grænser for, hvor meget vi kan gå og blive krænket på andres vegne.

- Princippet må være, at dem der med en vis rimelighed kan føle sig stødt, har førsteretten til at udtale sig om det problematiske her. Det vil i det her tilfælde sige sorte borgere i Danmark. Dem skal man lytte til her, mener han.