Efter fire års kamp kan ildsjæle endelig indvie legeplads

Hvad der startede som to veninders ide over et glas vin i 2019, kulminerede søndag med indvielsen af en legeplads i Amstrup Bakker ved Ulstrup.

Og at det skulle tage fire år, inden snoren kunne klippes, havde de ikke regnet med.

- Det har virkelig trukket tænder ud. Men nu hvor vi står på den anden side, har det været det værd, siger den ene af initiativtagerne Pernille Hansen.

- Vi syntes, at det var en kæmpe mangelvare heroppe i Amstrup. Vi har selv små børn, så vi synes jo også, at vores børn skulle have noget, siger hun.

Kvadratisk system

Derfor gik de i gang med at undersøge, hvordan man fik en legeplads til byen. Og de tos erfaring med at søge fonde og bygge legepladser er cirka ikke-eksisterende. Derfor var det hele nyt for dem, og det optimistiske håb om en legeplads i 2020 smuldrede.