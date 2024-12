Camilla var centimeter fra at blive påkørt: - Det var helt sindssygt

Mandag 14. oktober endte som en dag, Camilla Bojer Madsen sent vil glemme. Den dag havde hun det, hun kalder for "en sindssyg oplevelse", da en køretur med børnene på bagsædet endte med en anholdelse lige for øjnene af dem. - Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Vi havde lige fået ferie, og vi var på vej til Ulstrup, hvor vi skulle mødes med nogle fra min søns klasse, da det her skete, siger Camilla Bojer Madsen. Den hændelse, hun taler om, kan ses på videoen i toppen af den her artikel. Den er optaget af hendes seksårige søn, der var med i bilen sammen med sin fireårige lillesøster. Ud af det blå kom en bil blæsende i høj fart bagfra, og da den overhalede familien på Hammelvej, var der ifølge Camilla Bojer Madsen højst fem centimeter mellem bilernes sidespejle. Hun vurderer, at bilen har kørt et sted mellem 140 og 160 kilometer i timen. Sådan føltes det i hvert fald, og sådan så det ud.

Der stod gnister ud fra den overhalende bil, og der faldt flere små dele af den i venstre side, som havde den ramt noget. Gang på gang trak den over i modsatte vejbane, selv om der kom modkørende biler, motorcykler og lastbiler. - Det ser man på videoen, men lige i dén sekvens trækker bilisten selv til højre og tilbage i sin egen bane igen, så der ikke skete noget. Både før og efter så vi ham flere gange tvinge modkørende ud i rabatten. Det var helt sindssygt at sidde og se på.

Jeg så blandt andet en lastbil, der undveg så pludseligt, at dens trailer hoppede fra side til side Camilla Bojer Madsen

- De modkørende dyttede og blinkede for at advare hinanden, og jeg så blandt andet en lastbil, der undveg så pludseligt, at dens trailer hoppede fra side til side, siger Camilla Bojer Madsen, der ringede til politiet og fortalte, hvad hun var vidne til. Betjenten spurgte hende, om hun havde mod på at følge efter vedkommende og holde øjnene på bilen, så hun kunne guide politiet i hans retning. Det valgte hun at gøre på god afstand med en hastighed på omkring 90 kilometer i timen på en strækning, hvor man egentlig kun må køre 70. - Min første tanke var, at der måtte sidde en person bag rattet, som havde det skidt. Måske var han ved at få et anfald af en art, så han skulle bare stoppes, før det gik galt. Med ét sænkede bilen farten, så den holdt helt stille. Camilla Bojer Madsen havde nået at se, at chaufføren var en mand, og at der sad en kvinde ved siden af ham. - Så tog fanden ved ham, og han begyndte at køre igen. Han kørte så hurtigt, at jeg ikke kunne og turde følge med længere, siger Camilla Bojer Madsen, som på det tidspunkt var nogle kilometer fra Laurbjerg nær Hadsten. - Han var ude af syne, og jeg tænkte, at så var der ikke mere for mig at gøre. Men, så kom vi ind til Laurbjerg, hvor jeg fik øje på hans bil igen. Sparkede døren op og vaklede ud I Laurbjerg holdt mandens bil, en Mercedes, stille midt på vejen. Den holdt i krydset, hvor Hammelvej møder Vesterallé og Østergade, hvor der ligger en Shell-tankstation på det ene hjørne. Camilla Bojer Madsen holdt ind til siden og satte havariblink på. Hun havde stadig betjenten i røret. Hvad sagde han til dig? - Han bad mig fortælle, hvad der skete, så jeg fortalte ham, at chaufføren sparkede sin bildør op og kom ud. At han lignede én, der havde tænkt sig at stikke af, men at han samtidig så ud til at have problemer med balancen. Så faldt han og rejste sig op igen.

Camilla Bojer Madsen understreger, at hun ikke ved noget om, hvorvidt manden var påvirket af alkohol eller stoffer, men at hun blot kunne se, at han virkede usikker på benene. Sammen med kvinden gik han væk fra bilen, men de kom tilbage kort efter. Kvinden gik hen til Camilla Bojer Madsens bil, hvor hun begyndte at tage billeder af den, og det fik ifølge Camilla Bojer Madsen andre personer på vejen til at tro, at de to parter havde været i et sammenstød af en art. - Folk kom hen og snakkede til mig, men jeg var så rystet, at jeg havde svært ved at svare dem. Det føltes som at være med i en amerikansk actionfilm. Så gik parret igen væk fra området, men de gik lige i armene på politiet, og kort efter sad han i håndjern. Sigtet for lidt af hvert Østjyllands Politi fortæller til TV2 Østjylland, at det fik anholdt en 34-årig mand fra Nordjylland og den kvinde, han var sammen med. De blev begge skønnet påvirkede, og han var udadreagerende. Den 34-årige blev sigtet for flere lovovertrædelser, da han foruden den hasarderede kørsel er mistænkt for at have været involveret i et færdselsuheld på motorvejen, før han altså drønede forbi Camilla Bojer Madsen på Hammelvej.

Det blev han sigtet for Kørsel i nødsporet.

Kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer.

Kørsel i frakendelsestiden.

Kørsel mod kørselsretningen.

Forpligtelser ved færdselsuheld.

Fornærmelig tiltale mod polititjenestemand.

Butikstyveri. Kilde: Østjyllands Politi.