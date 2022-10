De dygtige smutter, og sygdom eksploderer: Alligevel sparer kommune på jobindsatsen

Alligevel mener Isabell Friis Madsen (A), der er formand for arbejdsmarkedsudvalget, at det er en rigtig beslutning.

- Når vi kigger på dagtilbud og skoler, bliver de automatisk reguleret efter antallet af børn, og sådan er det ikke på arbejdsmarkedsområdet, selvom vi har en historisk lav arbejdsløshed, forklarer hun.

- Men vi står i en usikker verdenssituation, og skulle der ske komme ændringer, vil jeg gerne kigge på, om midlerne skal tilbageføres.

Helt konkret har byrådet besluttet, at arbejdsmarkedsområdet skal bruge en million kroner mindre årligt frem mod 2026. Det svarer til ca. tre medarbejdere.

Kender ikke konsekvenserne

For nylig fortalte TV2 ØSTJYLLAND om psykisk sårbare Helle Thygesen, som Favrskov Kommune har valgt at tildele et nyt ressourceforløb. På trods af, at en specialpsykolog har vurderet, at der er 99,9 procents chance for, det vil mislykkes.

Det vides ikke, om den aktuelle situation på jobcentret har været medvirkende til, at Helle Thygesens sagsbehandling, efter hendes egen opfattelse, har været så dårlig.

Og kigger man sparekataloget igennem, fremgår det, at kommunen ikke kender konsekvenserne af beslutningen.

Den enkelte medarbejder skal dog fremover betjene flere borgere, og derfor kan de ikke udelukke, at kommunens udgifter til sygedagpenge, kontanthjælp og den slags stiger. Forskning viser nemlig, at tæt og intensiv kontakt mellem borger og medarbejder er vigtig for at få borgerne tilbage på arbejdsmarkedet.

Tisser I i bukserne for at holde varmen?

- Det mener jeg ikke. Vi har et jobcenter, hvor vi har omkring 130 ansatte, og vi taler to-tre stillinger. Set i lyset af den lave arbejdsløshed, tror jeg på, at vi kan lave tilpasninger over en så stor mængde af mennesker, at det ikke får betydende konsekvenser, siger Isabell Friis Madsen.