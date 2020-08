Danmarks første mundbindsfabrik ligger i Østjylland

Mundbind bliver i disse dage revet ned af hylderne overalt i landet. Men der er heldigvis mange flere på vej. Blandt andet fra en østjysk virksomhed, som tilmed var Danmarks første mundbinds-producerende virksomhed.

Det er Dan Gundersen fra Hinnerup-virksomheden Scandinavian Medico System som sammen med den tidligere skolekammerat Carsten Myllerup Madsen har kastet sig ud i produktionen af danske mundbind.

Corona-pandemien gav Dan Gundersen inspirationen til at sige farvel til sit liv i Hong Kong og flytte tilbage til Østjylland, for at bruge sin viden på noget som for ham gav mening

