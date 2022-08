Dan søger bonus bedsteforældre: - Det hjælper på børnenes glæde

Her søgte han efter enlige eller par, der kunne tænke sig at være bonus bedsteforældre for hans børn.



Vil gøre børnene glade

Familien har de to drenge Sebastian og Theodor på henholdsvis 4 og 1 år. Og det er for deres skyld, at Dan Gogosoiu nu er på udkig efter bonus bedsteforældre.

- Mig og min kone har en god relation med vores bedsteforældre, vi ved, hvor meget det betyder. Min kones forældre har været her en kort periode, og det hjælper på børnenes glæde, siger Dan Gogosoiu.