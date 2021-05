By plastret til med klistermærker – koster tusindvis af kroner

Derfor har Favrskov Kommune hyret firmaet All Remove til opgaven.

Her har to medarbejdere indtil nu brugt tre dage på at fjerne klistermærker. Og de er langt fra færdige.

- Normalt ser vi de her klistermærker til og fra fodboldstadions, men her er det hele byer, der er ramt. Det er i industrikvarterer, på villaveje. De er overalt, siger Kristian Ditlev fra All Remove til TV2 ØSTJYLLAND.