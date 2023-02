Busruter røg i sparerunde - nu bliver de reddet

Byrådet i Favrskov har fundet penge til at opretholde buslinjerne 115 og 55, der kører unge til og fra Favrskov Gymnasium og Den Jyske Håndværkerskole i Hadsten.

Sagen skal først besluttes endeligt i byrådet i slutningen af februar, men borgmester Lars Storgaard er ikke bange for at love de lokale unge, at de fortsat kan komme med bus i skole i fremtiden.

- Jeg tør dog godt sige, at de unge ikke skal været bekymrede for, at de ikke kan komme med bus til gymnasiet og håndværkerskolen i fremtiden. Det er vi enige om at finde en løsning på, siger borgmesteren til kommunens hjemmeside.



Regionsrådet besluttede i december 2022 at lukke en lang række busruter eller skære i antallet af afgange. Det gik blandt andet udover ruterne 55, der bliver beskåret, og rute 115, der lukker.

Op til kommunen

Rute 115 kører kun internt i Favrskov Kommune, og derfor ville regionen ikke længere betale for den. Opfordringen fra regionsrådet var, at Favrskov Kommune selv må betale for driften, hvis man ønsker en busrute.

- Selvfølgelig efterlader vi en masse uddannelsessøgende der, men der mener jeg bare, at på lige fod med alle andre kommuner, så er det jo Favrskov Kommunes opgave at sørge for deres egne elever til deres egne gymnasier, siger Bent Graversen, formand for udvalget for regional udvikling i Region Midtjylland.