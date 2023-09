Brud på gasledning: Politiet afspærrede boligområde

Østjyllands Politi har i forbindelse med et brud på en gasledning afspærret en vej i et boligområde i Hinnerup her ved 11.30-tiden.

Der er tale om et område med en diameter på 50 meter omkring Damsbrovej 49, hvor der er gang i noget entreprenørarbejde.

Ifølge politiet er det brandvæsnet, der har vurderet, at der er behov for at spærre af, men der skulle være tale om et ledningsbrud, hvor gassen ikke er antændt.

Meldingen kom ind klokken 10.39.

Hos Østjyllands Brandvæsen fortæller operationschef Jesper Hansen, at hans folk er til stede for at stå standby i tilfælde af, at situationen udvikler sig, men det er der intet, der tyder på lige nu.

- Det hele foregår ude i det fri, men vi har helt rutinemæssigt spærret af for ikke at have trafik kørende forbi. Det er der ingen grund til. Vi har tilkaldt en mand fra gasselskabet, som har lukket af for forsyningen, og så skal de have klemt sammen om rørledningen på begge sider af det sted, hvor bruddet er sket, forklarer Jesper Hansen.