Brand i fritidscenter

Beredskab og Redning i gang med at slukke branden. Foto: Øxenholt foto

Lørdag aften klokken 20.33 modtog Østjyllands Politi en anmeldelse om brand i Rønbæk Fritidscenter "Gnisten" i Hinnerup.

Rønbæk Fritidscenter er en fritidsklub og ungdomsklub for børn primært fra Rønbækområdet i Hinnerup. Foto: Øxenholt foto

Beredskab og Sikkerhed er på stedet og i gang med at slukke branden. Det bekræfter de over for TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Østjyllands Politi er der ingen personer i bygningen.

Rønbæk Fritidscenter er en fritidsklub for børn fra 4. til 6. klasse, hvor der er 160 indmeldte børn.

Om aftenen er der ungdomsklub for unge fra 7. klasse og op til 18 år med cirka 130 medlemmer.

Der var ingen personer i bygningen, da branden brød ud, oplyser Østjyllands Politi på Twitter. Foto: Øxenholt foto

Rønbæk Fritidscenter ligger på adressen Ådalsvej 86.