Borgmesteren jubler, mens beboere ærgrer sig: Trafikudspil deler vandene i østjysk by

Og det problem kan den nye motortrafikvej afhjælpe ifølge borgmesteren.

- De fleste pendlere er beliggende nord for vejen, og det vil sige, at når mange af dem skal ind til Aarhus om morgenen på arbejde, så er det hidtil svært at komme ud på Viborgvej. Den nye motortrafikvej får lettet for vores borgere i forhold til pendling, siger Nils Borring.