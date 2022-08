Borgmester frygter ikke uro i blå blok

Næste valg skal senest være den 4. juni 2023, men med De Radikales pres på regeringen går der muligvis ikke længe, inden Mette Frederiksen udskriver valg.

- Når jeg melder mig, er det, fordi at jeg mener, at jeg har det, der skal til, og at jeg er den bedste til det.

- Det vigtigste er at få en borgerlig regering og vælte Mette Frederiksen. Jeg tror godt, at vælgerne kan forholde sig til to kandidater. Jeg synes, det er helt fair, at der er to borgerlige kandidater, siger Pape på pressemødet.