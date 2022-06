Blotter pakkede sammen og forsvandt

Få minutter efter kom en 61-årig kvinde gående i samme område, da hun så en mand tage sit lem frem og begynde at onanere foran hende. Da kvinden gik hen for at konfrontere ham, skyndte han sig hen til sin bil og kørte derfra.

Det oplyser Østjyllands Politi i fredagens døgnrapport.

Det var dog ikke specielt vanskeligt for politiet at finde frem til gerningsmanden. Kvinden fik taget et billede af bilen og nummerpladen, og det ledte politiet frem til den 50-årige mand.

Manden, der er fra lokalområdet, er blevet sigtet for blufærdighedskrænkelse.